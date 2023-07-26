كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي في العاصمة النيجربة نيامي، لسكاي نيوز عربية، تفاصيل محاولة الانقلاب في النيجر، وما يحدث داخل القصر الرئاسي، حيث يحتجز الرئيس النيجري محمد بازوم.