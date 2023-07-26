واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية الروسية، مؤكدة احتفاظ موسكو بحق الرد على الهجمات الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن العلاقات بين روسيا ودول إفريقيا متينة ونسعى لتقليل دور الدولار في التبادل التجاري بيننا وعلى صعيد الساحة الدولية.

ميدانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات الروسية على بلدة جديدة على محور كراسني ليمان في مقاطعة لوغانسك بإقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "لواء البنادق الآلي الخامس عشر" نفذ عمليات هجوم مضاد ناجحة على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة "سيرغيفكا".

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم الإجمالي للقوات الروسية بلغ ما يصل إلى 4 كيلومترات على طول الجبهة، وما يصل إلى كيلومترين في عمق التشكيلات القتالية للعدو، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، صدت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 هجوما للقوات الأوكرانية.

أما الجيشُ الأوكراني فقد أعلن أن قواته تواصل هجومَها في اتجاهات باخموت وميليتوبول وبيرديانسك.

وأكد الجيش الأوكراني التصدي لهجمات الجيش الروسي في مناطق بلوغانسك ودونيتسك.

كما أعلنت القوات الأوكرانية تدمير خمسِ طائرات مسيرة إيرانية الصنع وطائرتي استطلاع من دون طيار من مستوى العمليات التكتيكية.