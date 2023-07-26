قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن إقرار التعديلات القضائية الجديدة في إسرائيل، والتي تحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن "التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني".