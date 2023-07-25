ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، الذي ألقي القبض عليه قبل 4 أيام من هجمات بروكسل.

وأعلنت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا الحكم، بعد قرابة 3 أسابيع من المداولات.

وكانت تهمة ارتكاب جريمة القتل ضمن اتهامات عديدة يواجهها المشتبه بهم، علما أن البت في الحكم سيتم في جلسة منفصلة لن تكون قبل سبتمبر.

ويقضي عبد السلام بالفعل حكما بالسجن مدى الحياة في فرنسا، لدوره في هجمات باريس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن كل من هجمات بروكسل وباريس.