واعتمدت الصحيفة في معلوماتها على سجلات الجمارك، التي أوضحت أن المصنعين الصينيين يقدمون كميات كبيرة من المساعدات العسكرية لروسيا، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والمعدات الوقائية والمناظير الحرارية التي يمكن من خلالها رصد الأهداف ليلا.

ومنذ بداية هذا العام، استوردت روسيا طائرات من دون طيار من الصين بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، كما أنفقت 225 مليون دولار لشراء السيراميك المستخدم في صناعة الدروع الواقية للبدن من بكين، بزيادة 69 بالمئة عن عام 2022.

وتعبر الصين من ثغرة أن تلك المعدات يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية، لا عسكرية فقط، لتجنب الدخول في صدام مع الغرب.

ونفت الصين مرارا إرسال معدات عسكرية إلى روسيا، منذ بدء الحرب الأوكرانية أواخر فبراير 2022.

ورسميا، اعتمدت بكين موقفا محايدا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها العمليات العسكرية الروسية، كما شهدت علاقتها بموسكو تقاربا في الأشهر الماضية، مما أثار مخاوف الغرب من أن توفر دعما عسكريا لروسيا.

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