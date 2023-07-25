وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل حر.

ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.

تفاصيل الحادثة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس قوله: