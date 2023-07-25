أعفي تشين غانغ الغائب عن الظهور العلني منذ شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد سلفه وانغ يي إلى المنصب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.