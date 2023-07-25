وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان، الإثنين: "وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي، ويخلق ضغطا نفسيا إضافيا على موظفي المحطة".

لكن البيان أشار إلى أن "أي تفجير للألغام الواقعة بين الحواجز الخارجية والداخلية للموقع لن يؤثر على أنظمة الأمن والسلامة النووية بالموقع".

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن قلقها بشأن المنشأة، التي تعد واحدة من أضخم 10 منشآت نووية في العالم، وسط مخاوف من كارثة نووية محتملة.

ويتواجد مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المنشأة، التي لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون.

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