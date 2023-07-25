وبينما قالت الصحف إن الأمر يعبر عن "إعلانات: تحتج على تمرير الجزء الأول من التعديلات القضائية الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا، اعتبر البعض أن هذا يمثل موقف الصحف أيضا.

ومن الصحف الإسرائيلية التي كانت الصفحة الأولى فيها سوداء اللون:

هآرتس.

يديعوت أحرونوت.

كلكاسيت.

إسرائيل اليوم.

وكانت هذه الصفحات الأولى السوداء مدفوعة الثمن من طرف حركة الاحتجاج في قطاع تكنولوجيا المعلومات على التعديلات القضائية، وترافق اللون الأسود مع تعليق جاء فيه: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

وقالت الحركة في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إنها حاولت جاهدة إخفاء شعارها على الصفحة الأولى، لكنها أكدت أنه موجود في الصفحة الثانية.

لكن بعض القراء لا يعتقدون أن الأمر كان مجرد إعلان، فالتعليق كان مكتوبا بخط صغير، وبصورة لم توضح أن اللون الأسود كان مجرد إعلان مدفوع، وهو ما يعني أن الصحف كانت موافقة على المحتوى.

التعديل القضائي الأول