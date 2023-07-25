صدرت الصحف الإسرائيلية الرئيسية، صباح الثلاثاء، بلون أسود غطى صفحاتها الأولى.
وبينما قالت الصحف إن الأمر يعبر عن "إعلانات: تحتج على تمرير الجزء الأول من التعديلات القضائية الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا، اعتبر البعض أن هذا يمثل موقف الصحف أيضا.
ومن الصحف الإسرائيلية التي كانت الصفحة الأولى فيها سوداء اللون:
- هآرتس.
- يديعوت أحرونوت.
- كلكاسيت.
- إسرائيل اليوم.
وكانت هذه الصفحات الأولى السوداء مدفوعة الثمن من طرف حركة الاحتجاج في قطاع تكنولوجيا المعلومات على التعديلات القضائية، وترافق اللون الأسود مع تعليق جاء فيه: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".
وقالت الحركة في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إنها حاولت جاهدة إخفاء شعارها على الصفحة الأولى، لكنها أكدت أنه موجود في الصفحة الثانية.
لكن بعض القراء لا يعتقدون أن الأمر كان مجرد إعلان، فالتعليق كان مكتوبا بخط صغير، وبصورة لم توضح أن اللون الأسود كان مجرد إعلان مدفوع، وهو ما يعني أن الصحف كانت موافقة على المحتوى.
التعديل القضائي الأول
- كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد مرر، الإثنين، الحزمة الأولى من التعديلات القضائية، وشملت إسقاط بند "المعقولية"، الذي ينهي قدرة المحكمة العليا على إسقاط القرارات الحكومية عندما ترى أنها "غير معقولة".
- أيد 64 نائبا من أصل 120 في الكنيست القراءة الثالثة والأخيرة لما يعرف بـ"بند المعقولية" في التعديلات القضائية، التي أثارت انقساما غير مسبوق إسرائيل.
- وفق رئيس الكنيست لم يكن هناك أي صوت معارض في عملية التصويت.
- سبقت التصويت جلسة عاصفة، هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار"، ثم انسحبوا من القاعة وقاطعوا التصويت.