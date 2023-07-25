أنباء تؤكدها، تحركاتٌ على الأرض تفيد باعتقالات في صفوف أعضاء التنظيم، وفرض قيود على تحويلاتهم المالية خارج تركيا، وتوقيف المخالفين، واعتقال آخرين تمهيدا لترحيلهم.

في المقابل، تُرك البابُ مُوارَبا لفسح المجال لعناصر تنظيم الإخوان للهروب، إلى منفى اختياري جديد.

فما الأثر الذي تتركه هذه التحركاتُ على نشاط التنظيم في المديَيْنِ القريب والبعيد؟

قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة سامح عيد في حديث مع "سكاي نيوز عربية":

