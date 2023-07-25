وظهرت الشرطة بعد ظهر الإثنين، أمام مبنى الشركة خلال محاولات لإزالة حروف "تويتر" من اللافتة الضخمة المثبتة على المبنى.

والمشكلة حسبما وصفها المتواجدون في المكان أن الرافعات المخصصة لإزالة الشعار القديم على جدار ضخم للشركة عرقلت حركة المرور.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو لموقع "إنسايدر" إن الضباط حضروا إلى المكان بعد علمهم بأن عمليات الإزالة قد تؤدي إلى إغلاق الشارع وتعرقل حركة السير.

وقال أحد العاملين في محيط المكان، إن العمال أزالوا بعض أحرف الشعار ولم يبق منه سوى حرفي "er".

ماذا حدث في "تويتر"؟