وكانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقا لحزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو.

وقال صون الله إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو.

وأشار إلى أن "المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج"، ملمحا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.

وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.

حوادث قاتلة