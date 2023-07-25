أعلنت سلطات بيلاروسيا الإثنين أنها بحثت في "التهديدات والتحديات" على حدود بلادها المتاخمة لأوكرانيا وبولندا مع مجموعة "فاغنر" التي انتقلت إلى المنفى بعد انقلابها الذي أجهض في روسيا.