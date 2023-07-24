ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.

التوتر مستمر