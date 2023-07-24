وأضاف كينيدي خلال مقابلة مع برنامج "ساندي مورنينغ فيوتشير" على قناة "فوكس نيوز": "لقد تعرضت حقا، كما تعلمون، للانتقاد بطريقة أعتقد أنها غير مسبوقة".

وأضاف: "إذا صدقت الأشياء التي كتبت عني في الصحف والمواقع الإخبارية الرئيسية، فلن أصوت لي بالتأكيد".

من هو روبرت كينيدي جونيور؟

أعلن ابن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتحدة جون إف كينيدي، في أبريل الماضي، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

يعتزم الرجل الستيني التنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن.

عمل روبرت كينيدي جونيور على مدى عقود محاميا في مجال البيئة، لكنه عرف منذ عام 2005 بترويجه لنظريات المؤامرة حول اللقاحات، عبر ربطها خصوصا بتطور مرض التوحد.

تعهد كينيدي بإنهاء الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة، عبر "قول الحقيقة للشعب الأميركي".

وكثرت التحليلات خلال الفترة الماضية عن رجوح كفة كينيدي لدى روسيا بعد التأخر في حسم الحرب الأوكرانية، وذلك نظرا لمواقف المرشح الديمقراطي الداعمة لدعاية موسكو، وأبرزها: