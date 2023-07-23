وقال بوتين خلال لقائه لوكاشينكو اليوم، إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".

وأضاف أنه إنه تم تدمير عدد قياسي من المعدات الأجنبية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة.

وتركز قمة "بوتين لوكاشينكو" على عدة قضايا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مقدمتها الأمن، ومصير قوات فاغنر، والتعاون الاقتصادي.

يأتي هذا اللقاء بين الرئيسين، بعد أيام من تحذير يوتين من أن أي اعتداء على بيلاروسيا سيعتبر هجوما على روسيا.

ماذا قال بوتين:

الهجوم الأوكراني المضاد فشل في تحقيق أهدافه.

إن فصل غرب أوكرانيا، وتقطيع أوصال أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لنا .

تم تدمير عدد قياسي من المعدات الأجنبية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة.

وخلال اللقاء قال لوكاشينكو: