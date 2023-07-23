الهجوم الأوكراني يُعد الثاني من نوعه في أقل من أسبوع استهدفت أوكرانيا فيه شبه جزيرة القرم، ما يعد مؤشرًا جديدًا في الحرب الدائرة لأكثر من 16 شهرًا دون توقف، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية".

4 أسباب أوكرانية

يرى إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الأوكراني، أن ما يحدث من هجمات أوكرانية على محيط القرم يأتي في إطار المشروعية والأهداف العسكرية "نظرًا لكونها أرضا محتلة".

ويقول إيفان يواس، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من حقيقة أن كييف لا تتحمل دائمًا المسؤولية عن الهجمات على القرم، فإن ما يحدث هناك له عدة أسباب أبرزها:

تذكر أوكرانيا روسيا بأن شبه جزيرة القرم هي أراضينا وسنخطط لإعادتها.

محاولة لكسر سلاسل توريد الأسلحة والجنود والوقود من شبه جزيرة القرم إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا، حيث يجري الهجوم المضاد.

الهجوم يتم على المطارات الموجودة في شبه جزيرة القرم، والتي تقلع منها الطائرات لمهاجمة أوكرانيا

هذه اعتداءات على أماكن وقوف السفن الحربية والأرصفة الحربية الروسية التي يتم منها مهاجمة كييف، بجانب إلغاء حظر موانئ أوكرانيا، ويعد هذا مهم بشكل خاص لتجديد قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها ومنتجاتها الغذائية الأخرى إلى بلدان أخرى في العالم عن طريق البحر.

جزء من الاستراتيجية

في السياق، يتوقع فاديم أريستوفيتش الأكاديمي في الشئون الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، استمرار الضغط الأوكراني في محيط القرم خلال الأيام المقبلة، لما تمثله تلك النقطة من أهمية قصوى لروسيا بشكل عام والرئيس فلاديمير بوتين بشكل خاص.

يقول فاديم أريستوفيتش، إن "محيط القرم يُعد هدف عسكري ثمين لقطع أكثر من 70 % من المعدات والدعم العسكري للقوات الروسية في الجبهة الجنوبية، وهذا ما دفع موسكو للرد بغارات هيستيرية كان أغلبها في مدينة أوديسا الساحلية".

ويُضيف فاديم أريستوفيتش، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القصف الروسي على مدار الأيام الماضية للمدينة الساحلية ارتكز على أهداف مدنية وليس عسكرية، وكانت كالآتي:

تدمير البنية التحتية الكاملة الخاصة بتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا.

إتلاف 60 ألف طن من الحبوب في الميناء كان من المفترض شحنها عبر البحر الأسود.

إشعال الحرائق في أرصفة نقل النفط من خلال استهدافها بالمسيرات.

خروج منشأة صناعية كاملة عن الخدمة بجانب مستودعين لتخزين الحبوب.

استهداف جميع مولدات الطاقة والكهرباء في محيط الميناء والمدينة بالكامل.

تدمير شبكات الاتصالات الأرضية من خلال توجيه ضربات بالمسيرات على مراكز التحكم.

ويُشير فاديم أريستوفيتش، إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد متبادل بين موسكو وكييف في نوعية الأهداف العسكرية والتي ستتركز معظمها في الجنوب حتى تستطيع كييف اختراق التحصينات الروسية في تلك المنطقة، وبداية تلك الخطة هي استهداف القرم لمنع الإمدادات وتشتيت الروس.

تصعيد روسي

يقول أولكسندر فومين الباحث بمركز قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن الرد الروسي على الاستهداف الأول لجسر القرم الإثنين الماضي لم يكن عشوائيًا كما تحاول كييف تصويره بل جاء بناءا على معلومات وبضربات دقيقة للميناء والمدينة التي انطلقت منها العمليات الإرهابية، بحسب وصفه ضد جزيرة القرم.

ويُفند أولكسندر فومين، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسباب تركيز موسكو ضرباتها الأخيرة على المدينة الساحلية أوديسا: