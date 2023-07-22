وأضافت الوزارة: "أوكرانيا شنت هجوما بالمدفعية على الصحفيين، باستخدام ذخائر عنقودية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، لافتة إلى أنه "لم يتسن لها التحقق" من تقرير وزارة الدفاع الروسية.

وكانت أوكرانيا قد تسلمت الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة في وقت سابق من يوليو الجاري، بعد أن قدمت "ضمانات مكتوبة" لواشنطن، من بينها تعهد بعدم استخدامها بطريقة تعرض المدنيين للخطر.