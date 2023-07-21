وكان سوليفان يتحدث أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، الجمعة، وأكد تصريحه ما قاله قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في وقت سابق.

وظهر بريغوجين في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا.

وأمر قائد المجموعة مقاتليه بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بقارة إفريقيا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

أفول "فاغنر"