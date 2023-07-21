قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة إن أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود، وحذر من أي اعتداء على بيلاروسيا.