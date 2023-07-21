جاء تصريح السفارة الروسية ردا على الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على موسكو على خلفية حرب أوكرانيا.

ماذا قالت السفارة الروسية؟

قالت السفارة الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن الحزمة الأخيرة من العقوبات تهدف إلى الحد من قدرات قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، فضلا عن تقييد وصولها إلى النظام المصرفي العالمي.

إن الأفعال الهدامة التي ينفذها البيت الأبيض تؤكد فقط صحة سعي روسيا لتحقيق سيادتها وطموحها لتعزيز القدرات الدفاعية.

مرة أخرى، يؤكد هذا (الموجة الجديدة من العقوبات) أنه لا بدليل لتسريع عملية الاستغناء عن الدولار في العلاقات الاقتصادية العالمية.

حزمة العقوبات الأميركية الجديدة

كانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

تستهدف العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة بشكل رئيسي قطاعات الدفاع والعلوم والمصارف والتعدين.

أضافت العقوبات نحو 120 شخصا وكيانا على القائمة السوداء، بما يشمل العديد من المسؤولين الروس والبنوك في روسيا.

جرى وضع سبعة معاهد أبحاث خاضعة لسيطرة الدولة وتتعامل مع التقنيات المتطورة على القائمة السوداء.

قالت أميركا إن فرض العقوبات على هذه الكيانات جاءت نظرا لمشاركتها في المجهود الحربي في أوكرانيا.

آلية العقوبات الأميركية

وتهدف العقوبات الأميركية عموما إلى جعل من الصعب على الأفراد أو الشركات المدرجة على القائمة السوداء العمل دوليا.

ويتم ذلك من طريق منع الأميركيين أو الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - بما فيها البنوك الأجنبية التي لها فروع أميركية - من التعامل معهم.