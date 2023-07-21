وتقدم أشخاص بطلب لحرق المصحف خارج السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس، وحصلوا على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك.

ومن بين هؤلاء المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا الذي حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو.

ويوم الخميس، ركل المحتجون كتابا قالوا إنه المصحف، لكنهم غادروا المنطقة بعد ساعة دون إضرام النار فيه.

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