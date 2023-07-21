وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن مئات الآلاف من رسائل البريد الحكومية الأميركية تم الوصول إليها في هذا الاختراق الذي شنّه قراصنة صينيون.

وقالت الصحيفة، إن البريد الالكتروني لـدانييل كريتنبرينك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا، تعرض أيضا للاختراق في هجوم التجسس الإلكتروني.

حملة تجسس إلكتروني