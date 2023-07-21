وجاء ذلك خلال زيارة الجابر إلى دكّا، حيث التقى الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية.

وأكد الرئيس المعين لـ COP28 ورئيسة وزراء بنغلادش التزامهما بالتعاون والعمل البنّاء على حماية المجتمعات الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ استعدادا لـCOP28.

وأوضح الجابر عقب اللقاء أن "بنغلادش تدرك الحاجة الملحّة للتصدي لتغير المناخ، بسبب ما تواجه من ظروف قاسية تشمل موجات الحر والفيضانات. ورغم أن بنغلادش تساهم بنسبة 0.25 في المئة فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإن هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لديها إلى 40 في المئة بحلول عام 2040، يؤكد على دورها الريادي والمسؤول في مواجهة تغير المناخ".

كما دعا الرئيس المعين لـ COP28 بنغلادش إلى الاستمرار في مشاركة حلولها المناخية المبتكرة، مثل أهداف الطاقة المتجددة ومبادرات التأهب للكوارث، مع البلدان الأخرى الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.

من جانبها أعربت رئيسة وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة واجد، عن دعم بنغلادش الكامل لرئاسة COP28 وثقتها بالرئيس المعين للمؤتمر بوصفه من أبرز داعمي العمل المناخي متعدد الأطراف.

وأضافت: "أرحب بتركيز COP28 على الحفاظ على الحياة وسبل العيش ووضع البشر في صميم العمل المناخي، خاصة عبر الاهتمام بتعزيز النظم الغذائية. وآمل أن يتمكن COP28 من إجراء تقييم واقعي للتقدم المحرز ومعالجة الفجوات المتبقية في آليات التمويل المناخي ومشاركة التكنولوجيا".

وتابعت: "بصفتي رائدة في العمل على حماية المجتمعات الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، أرجو أن يتمكن COP28، في ظل الرئاسة المتميزة للدكتور سلطان الجابر، من تحقيق تقدم ملموس في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بما يتماشى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال COP27".

وتناول النقاش أيضا ملف التمويل المناخي، وضرورة تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لجذب المزيد من رأس المال الخاص، وأهمية وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشارك الجابر أيضا، في ترؤس اجتماع طاولة مستديرة وزاري حول العمل المناخي، استضافه كل من الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية جمهورية بنغلادش، ومحمد شهاب الدين، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي، حيث أكد خلال هذا الاجتماع ضرورة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

والتقى الجابر خلال الزيارة صابر حسين شودري، مبعوث رئيسة الوزراء للعمل المناخي، كما التقى طلابا من كلية دكّا السكنية النموذجية وأشاد بعملهم الرائد على زيادة إنتاج المحاصيل بشكل مستدام باستخدام الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة، وقام معاليه بزراعة شجرة بمشاركة الطلاب.