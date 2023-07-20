وكشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إدارة الرئيس جو بايدن أقنعت عددا من أعضاء غرفتي الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، بالإسراع في سن القانون المنتظر.

وجاءت تصريحات المسؤول على هامش "منتدى أسبن للأمن" في ولاية كولورادو، الخميس.

وأفاد المسؤول العسكري أن السيناتورين المحافظ ماركو روبيو، ورئيس الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنهيا صياغة مسودة قانون ستعرض قريبا على التوصيت.

وعلى ضوء هذه المساعي، أفاد المسؤول أن عددا كبيرا من أعضاء الشيوخ قد يعقدون جلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية للكونغرس، للدعوة للتصويت على هذا القانون منتصف أغسطس المقبل.

ويأتي هذا التطور عقب تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الساعات الماضية، أنه "لن يدافع عن أوروبا ضد روسيا لو تعرضت لهجوم".

وبرر ترامب تصريحه بأن "الأوروبيين عاجزين عن دفع مستحقاتهم المالية لحلف الناتو"، وفقا للرئيس السابق الذي ينوي الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.