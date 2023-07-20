وذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن الاجتماع بين المسؤولين الأوكراني تاراس كاتشكا، والصيني لينغ جي، عقد صباح الخميس بالتوقيت المحلي لبكين.

وقال لينغ بحسب بيان وزارة التجارة الصينية، إن الصين لديها استعداد لتوسيع نطاق وارداتها من المنتجات عالية الجودة من أوكرانيا لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

علاقات تعاون

وأضاف لينغ بحسب البيان أن الصين على استعداد "لإقامة علاقات تعاون بين جهات تعزيز الاستثمار بالدولتين، ومواصلة توسيع مساحة التعاون في التجارة والاستثمار".

وبحسب البيان ذاته، قال كاتشكا إن أوكرانيا تأمل في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الصين.

وأضاف: "سيكثف الجانب الأوكراني الجهود لحماية المشروعات التي تمولها الصين في أوكرانيا".

وتابع قائلا: "مستعدون للعمل مع الصين لتعزيز التوطيد الصحي والمستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين".

وذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن كاتشكا وصل إلى بكين الأربعاء ومن المقرر أن يغادر الجمعة.

روسيا في الخلفية