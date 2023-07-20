وقال أغنات إن روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ لأول مرة، موضحا أنه من الصعب اكتشافها وإسقاطها.

وقد صممت صواريخ "أونيكس" لتدمير المراكب والسفن، وهي تطير بسرعة 2.6 ماخ أي أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة.

وعند الإطلاق يمكن لهذا النوع من الصواريخ الصعود عالياً لتوفير الوقود، وعند الاقتراب من الهدف يمكن أن يطير في الواقع على ارتفاع 10-15 مترا فوق الماء لتدمير السفينة".

ويعتبر صاروخ "أونيكس 3 إم 55" من أفضل الصواريخ في صنف الصواريخ البحرية. وتم تصميمه كصاروخ بحري مضاد للسفن.

ويمكن لصاروخ أونيكس، وهو صاروخ من فئة صواريخ كروز، أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر، وفقا لوسائل إعلام روسية.

ويشكل صاروخ "أونيكس" أساسا لمنظومة "باستيون" الروسية للصواريخ الساحلية والتي يمكن أن تدمر منصاته أهدافا بحرية وأرضية على حد سواء.

وبدأت تلك المنظومة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية أوكرانية هامة.

وكانت كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير أربعةَ عشر صاروخا روسيا وثلاثٍ وعشرين طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على منع مزيد من التقدم للقوات الأوكرانية على محوري خيرسون وزابوريجيا.