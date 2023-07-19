أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن القوات المسلحة الروسية تحصل على أسلحة من الجيل الخامس أبرزها طائرات سوخوي 35 إس، وسوخوي 57.

وفي مؤشر على أهمية هذا الجيل من المقاتلات، يؤكد رئيس الوزراء الروسي، أن هناك توجها لإنتاج المزيد من هذه الطائرات.

والسؤال هنا ما أهميةُ تلك المقاتلات خاصة سوخوي 35 إس؟

قدرات سوخوي 35 إس

الإجابة وَفقَ وسائل إعلام روسية هي أنها متعددة المهام وتمتلك رادارا يمكنه رصد 30 هدفا في وقت واحد، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر مع الأهداف الجوية و170 كيلومترا للأهداف الأرضية.

قدرات سوخوي-57

أما النسخة الأحدث من "سوخوي 57" فهي قادرة على تدمير جميع الأهداف الجوية والأرضية، كما أن سرعتها تفوق سرعة الصوت، وتضاف إلى ذلك قدرتها على التخفي عن الردارات، والنقطة الأهم في هذا الجيل الجديد، هو أن أنظمة التفكير التي تمتلكها تقوم بأداء جزء من وظائف الطيارين مثل التوجيه والإعداد لاستخدام الأسلحة.

حصول الجيش على المزيد من دبابات T90

وأكد رئيس الوزراء الروسي، أيضا حصول وزارة الدفاع الروسية على المزيد من النسخ الأحدث من الدبابات القتالية مثل تي 90 وتي 72.

دبابات T90

وتتميز " النسخة الجديدة من "دبابة تي 90" بنظام حماية شامل ضد القذائف التقليدية والأسلحة دقيقة التوجيه وقذائفِ المدفعية والقذائف الصاروخية الموجّهة والصواريخ المضادة للدبابات.

دبابات T72

أما "دبابة تي 72" المطورة، فإنها تمتلك نظاما صاروخيا عالي الدقة موجها بالليزر يمنحها قوة تدميرية هائلة ضد جميع الأهداف البرية والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

ومع استلام الجيش الروسي هذه النسخَ الأحدث من المقاتلات والدبابات، فإن سعي موسكو لتطوير كافة أسلحتها لن يتوقف في ظل احتدام التنافس العسكري عالميا.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، أندريه مورتازين: