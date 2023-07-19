وجاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية التي نشرت فيديو لتدمير اللغم الأوكراني العائم.

وكانت سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترا شمال شرقي مضيق البوسفور، قد عثرت على لغم بحري أوكراني عائم.

وعلى الأثر، قامت المروحية الروسية "كا-27" بتدميره بنيران المدافع الرشاشة.