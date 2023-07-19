قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ناقشا في اجتماع يوم الثلاثاء، عددا من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.