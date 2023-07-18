واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، قرار روسيا بأنه "خيار مؤلم ومدمر للعالم" الذي يعاني من تحديات إنسانية متعددة.

وأثار إعلان روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مخاوف واسعة من عودة أزمة الغذاء عالميا، وخاصة في الدول الأفريقية.

واتخذت موسكو القرار بعد ساعات من إعلانها أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم.

خطوة مثيرة للقلق

وحددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية موقف بلادها من الخطوة الروسية في عدد من النقاط، قائلة:

نشعر بقلق بالغ وحزن من قرار روسيا بتعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود، ومثل هذه الخطوات مثيرة للقلق بشدة وتدل على عدم اكتراث روسيا بالفئات الأكثر ضعفاً في العالم.

مبادرة الحبوب في البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، لعبت دوراً حاسماً في استقرار أسواق الغذاء العالمية وتخفيض أسعاره، ومع ذلك، فإن قرار روسيا بتعليق مشاركتها يعرض المكاسب المحققة للخطر ويتجاهل الحاجة الملحة للتعاون الدولي في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

سيتأثر الملايين بنتائج هذه الخطوات، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الشديدة.

تعد مبادرة الحبوب ضرورية لأمن الغذاء العالمي، وعلى جميع الدول الأعضاء أن تتوحد وتحث روسيا على التراجع عن قرارها والمشاركة في المفاوضات، ودعم تمديد وتوسيع هذه المبادرة بشكل كامل.

تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمعالجة التحديات العاجلة لانعدام الأمن الغذائي وتدعو روسيا لإعطاء الأولوية لملايين المحتاجين في العالم.

نحن على استعداد للتعاون وإيجاد حلول تضمن وصول الإمدادات الغذائية الكافية لجميع المحتاجين.

ماذا حقق الاتفاق؟