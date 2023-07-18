وأوضح كيربي أن واشنطن تعلم أن القوات الأوكرانية قد استهدفت الجسر في أوقات سابقه.

كيربي وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أضاف أن جسر شبه جزيرة القرم لم يكن مهما في العمليات اللوجستية وإمدادات القوات الروسية، فلدى روسيا حدود طويلة مع أوكرانيا، لكنه يمثل قيمة رمزية وربما استراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كيربي أنه من الصعب القول إن استهداف الجسر يمكن أن يؤثر على ميدان المعركة بشكل فعلي.