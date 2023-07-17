وقال مكتب نتانياهو في بيان: "دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتانياهو لعقد اجتماع في الولايات المتحدة قريبا. قبل رئيس الوزراء الدعوة وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأميركي بتنسيق تفاصيل الاجتماع".

تأتي الدعوة بينما تتمسك حكومة نتانياهو بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوّض الديموقراطية في الدولة العبرية. وكان بايدن انتقد هذه الخطة.

وأضاف البيان أنه خلال مكالمة هاتفية الإثنين بين الجانبين، قام نتانياهو "باطلاع الرئيس الاميركي على القانون الذي سيتم اقراره الأسبوع المقبل في البرلمان، وعزمه على محاولة الحصول على دعم شعبي واسع خلال فترة العطلة الصيفية حول بقية عملية (التشريع)".

وأكد مكتب نتانياهو أن المحادثة الهاتفية بينهما كانت "طويلة وودية".

تأتي دعوة بايدن في اليوم نفسه الذي سيتوجه فيه الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتزوغ إلى الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن يلتقي بايدن في البيت الابيض.