وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي".

وتوعد الرئيس الروسي بالرد خلال تصريحات الإثنين: "روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".

وأضاف: "جسر القرم تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم الأوكراني".

وأمر الرئيس الروسي بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر القرم، مؤكدا أنه "يريد مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم".

ووجه بوتين باستئناف الحركة على جسر القرم بأسرع وقت ممكن.

وقتل شخصان على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، وفقا لتصريحات مسؤولين روس وأخرين عينتهم روسيا.

وفي أحدث التفاصيل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، مقتل شخصين على جسر القرم.

وكانت حصيلة سابقة نقلتها وكالة أنباء الروسية تحدثت عن إصابة طفل من جراء "حالة طوارئ" على الجسر.

بداية القصة

في وقت مبكر من صباح الاثنين، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، على تطبيق "تلغرام" أن حركة المرور توقفت على الجسر الذي شيدته روسيا ويربط القرم بمقاطعة كراسنودار الروسية وذلك بسبب حالة "طوارئ".

وقال أكسيونوف إن الحالة الطارئة تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار.

وذكر أن جميع وكالات إنفاذ القانون والجهات المختصة تعمل في المكان.