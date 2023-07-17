وقال أكسيونوف إن الحالة الطارئة تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي- أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على جسر القرم، وأفادت تقارير إخبارية بسقوط إحدى امتدادات الجسر.

وأعلنت قناة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق تيليغرام عن وقوع ضربتين على الجسر عند الساعة 03:04 صباحا (0004 بتوقيت غرينتش) والساعة 03:20 صباحا.