وقالت جيسيكا ديفي كوانتيك من خدمات الإغاثة في الأراضي الشمالية الغربية "ببالغ الحزن نبلغ عن الوفاة المأسوية لرجل إطفاء إثر جروح أصيب بها أثناء مكافحة حريق غابات في منطقة فورت ليارد بعد ظهر السبت".

وقضت إطفائية في غرب كندا الخميس وكانت أول حالة وفاة في الميدان منذ بدء موسم الحرائق التاريخي الذي تشهده كندا.

وكتب الوزير المكلف الدفاع المدني بيل بلير على تويتر "يجب ألا ننسى أبدا خدمة أوائل المستجيبين وتضحياتهم".

تواجه الأقاليم الشمالية الغربية موجة جفاف شديدة هذا العام، وفي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن.

حاليا هناك 89 حريقا نشطا في هذه المنطقة، 12 منها خارجة عن السيطرة. وأتت النيران في هذه المنطقة على أكثر من 809 آلاف هكتار.

ترتفع درجة الحرارة في كندا بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي. وواجهت البلاد في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.