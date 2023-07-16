وصدرت التحذيرات من الحر القائظ لمناطق شاسعة، تمتد من شمال غرب المحيط الهادي إلى كاليفورنيا، وعبر الجنوب الغربي وصولا إلى أقصى الجنوب، الذي يعرف بالجنوب العميق، وحتى فلوريدا.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 46 درجة مئوية في مناطق من صحراء جنوب كاليفورنيا، وكذلك في أريزونا ونيفادا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دفع السلطات لإطلاق تحذيرات لأكثر من 80 مليون شخص.

وفي الوقت نفسه، أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن عواصف قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ستجتاح أجزاء من نيو إنغلاند، ومناطق إقليم الأطلسي الأوسط.

وتشمل المناطق المعرضة للخطر مدنا كبرى، مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

وفي بنسلفانيا، قالت الشرطة في بيان إن 3 أشخاص على الأقل جرفتهم السيول، السبت، في بلدة بالولاية، كما قال عمال إنقاذ، الأحد، إنهم يبحثون عن 3 أو 4 أشخاص آخرين في المنطقة.