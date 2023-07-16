وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، تم إرسال 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث في فندق رويال ألبيون، وسط رياح شديدة صعبت على فرق الإطفاء العملية.

وصباح الأحد، قالت خدمة الإطفاء إنها "تقلص العمليات"، ولا تزال بعض أجهزة العمليات في مكان الحادث.

وقالت رئيسة مجلس المدينة بيلا سانكي: "هذه مشاهد حزينة للغاية في مدينتنا، بالنيابة عن مجلس المدينة أود أن أتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ لإخماد الحريق في فندق رويال ألبيون التاريخي في قلب مدينتنا".

والفندق المصمم من 219 غرفة، تم إدراج جزء منه في قائمة التراث الإنجليزي.