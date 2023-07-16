وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام القنابل العنقودية ضد قواتها.

وقال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي الإخباري.

وحول إرسال الولايات المتحدة شحنات الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قال الرئيس الروسي: "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".

وكشف بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، أن "الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة"، مضيفا "أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون".

وأضاف: "أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من مختلف الأنواع".

وتأتي تصريحات بوتين بعد أيام على تصريحات مماثلة صادرة عن الرئاسة الروسية ووزير الدفاع الروسي.

ففي الثاني عشر من يوليو الجاري، أعلن الكرملين أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات وتدابير مضادة إن استخدمت كييف الذخائر العنقودية التي وعدتها بها واشنطن مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "احتمال استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل كييف يغير الوضع، وبالطبع سنضطر لاتخاذ إجراءات جوابية مضادة".

وقبل ذلك بيوم، حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.

وقال شويغو: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل"، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأميركية، فضلا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعا.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية "لجميع المناسبات"، مشددا على أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.

هجوم أوكرانيا على لوغانسك بالذخائر العنقودية

واليوم الأحد، أفادت تقارير إعلامية روسية أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت الجزء الجنوبي الغربي من مدينة لوغانسك، باستخدام الذخائر العنقودية طويلة المدى.

وقال المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو في قوات لوغانسك الموالية لروسيا إلى تاس إنه "في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو في جنوب غرب مدينة لوغانسك، سمع السكان عمل الدفاع الجوي، ثم كانت هناك انفجارات متدحرجة تشبه إلى حد بعيد انفجارات الذخائر العنقودية، أي أنه كان هناك ليس انفجارًا واحدًا، ولكن كان هناك عدد كبير منهم وفي وقت واحد تقريبًا".

وأضاف "يمكنني أن أفترض أنه صاروخ بعيد المدى، ولكن بجزء عنقودي. ولكن ما هو نوع الصاروخ الذي استخدمه المسلحون الأوكرانيون، لا أستطيع أن أقول بالتأكيد حتى الآن".