وأصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيرا بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال القوي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات.

يشار إلى أن آلاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.