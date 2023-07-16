أوضحت سلطات القرم أن الهجمات كانت تستهدف ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس في المدينة، مشيرة إلى عدم ورود أي تفاصيل عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عنه.

إسقاط 8 مسيرات أوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود اعترضا 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال رازفوجايف على تطبيق تلغرام: "لم تلحق أضرار بأي أهداف سواء في المدينة أو في منطقة المياه"، وفقا لرويترز.

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية 5 طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.

وفي وقت لاحق ذكر الحاكم أنه وفقا لأحدث المعلومات، تم تدمير مسيرة أخرى في منطقة رأس مانغاناري في سيفاستوبول.

وأشار رازفوجايف إلى أن الهجوم كان مكثفا ومطولا، لكن "قواتنا تصدت له بثقة وهدوء"، دون أن تتضرر أي مواقع سواء داخل المدينة أو في مياهها، وأكد أن المدينة يسودها الهدوء حاليا.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

بيان وزارة الدفاع الروسية: