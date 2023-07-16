وقال مكتب نتنياهو إنه "من المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم الأحد، بعدما أظهرت فحوص طبية إضافية خضع لها عدم وجود مشكلات"، وذلك بعد دخوله المستشفى للاشتباه في إصابته بالجفاف.

والسبت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "بحالة جيدة جدا" بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما أعلن مكتب المسؤول البالغ 73 عاما أنه سيقضي الليلة في المستشفى.

وقال مكتب نتنياهو إنه نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إن رئيس الوزراء أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف: "اليوم (السبت)، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أن "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفا أن "التقييم الأولي هو الجفاف".

كما ظهر نتنياهو في مقطع فيديو ليوضح تفاصيل ما حدث، معترفا بارتكاب خطأ أثر على صحته، قائلا: "بالأمس قضيت اليوم مع زوجتي في بحيرة طبريا تحت أشعة الشمس من دون قبعة ولا ماء. إنها ليست فكرة جيدة".

وأضاف: "الحمد للرب، أشعر أنني بحالة جيدة جدا".

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".