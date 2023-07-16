وأفاد ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تطبيق تليغرام، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

ولم ترد تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عن الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين الماضي، أن الجيش الروسي صدّ ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد بصواريخ "إس – 200".

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".

وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير 4 صواريخ.