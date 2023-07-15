وقال مكتب نتنياهو إنه نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إن رئيس الوزراء أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف: "اليوم (السبت)، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أن "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفا أن "التقييم الأولي هو الجفاف".

تعليقات نتنياهو في فيديو نشر بعد ساعات

"قضيت بعض الوقت في البحيرة مع زوجتي، في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء".

"تلك ليست فكرة جيدة".

"أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، داعيا الإسرائيليين إلى "قضاء وقت أقل في الشمس" و"شرب مزيد من الماء" في ظل الطقس الحار في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب نتنياهو أنه "سيبقى في المستشفى الليلة للمراقبة، بناء على توصية أطبائه"، مع تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء من الأحد إلى الإثنين.

نتنياهو الذي أعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، يرأس ائتلافا يمينيا متشددا، وأدى تعديل قضائي مقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية ضده منذ يناير.

يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد، ينفيها جميعا.

وفي أكتوبر الماضي، نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال الليل، وقال مكتبه في ذلك الحين إنه شعر بتوعك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.