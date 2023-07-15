ويتوقع أن تواصل درجات الحرارة في إيطاليا ارتفاعها إلى الحد الذي يجعل البدن يتصبب عرقا، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت.

وتقول الأرصاد الجوية إن الحرارة في البلاد ستكون أعلى بـ12 درجة مئوية من معدلها العام، الأحد.

وأصدرت 5 مدن في جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالي تحذيرات جديدة للسكان بشأن الخروج في منتصف النهار.

وكانت وزارة الصحة في إيطاليا قد أصدرت التحذير نفسه في 10 مدن، من بينها العاصمة روما الجمعة.

الحرارة في نيقوسيا 43

وفي قبرص، أصدرت السلطات تحذيرا أحمر اللون، دعت فيه السكان إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر وتجنب استخدام أي آلة تؤدي إلى اندلاع حرائق.

وفي العاصمة نيقوسيا، لجأ أكثر من 20 من كبار السكن إلى مأوى من الحرارة خصصته السلطات لمواجهة موجات الحر في الصيف.

وستبلغ درجة الحرارة في نيقوسيا بحلول منتصف نهار السبت 43 درجة مئوية وليس متوقعا أن تنخفض دون 27 درجة مئوية حتى خلال الليل، علما بأن الرطوبة تبلغ عن الشاطئ 65 في المئة.

ويأتي هذا بعد أن وصلت درجات الحرارة في اليونان فوق 40 درجة مئوية، وهو ما جعل السياح في حالة من الغضب بعد إغلاق الأكروبوليس، المعلم السياحي الأبرز في العاصمة أثينا.

حرارة قياسية في إسبانيا

وفي إسبانيا، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في 12 منطقة على الأقل من أصل 17 منطقة في البلاد.

والأربعاء، وصلت الحرارة في بلدة ألبوكس جنوب شرقي البلاد إلى 45 درجة مئوية.

وأصدرت هيئة الطوارئ الإسبانية تحذيرا من موجة حر جديدة، يتوقع أن تبدأ الأحد، مع درجات حرارة قياسية.