وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الجمعة السبت، أن القوات الروسية ذكرت أنها أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو" أو "ظل العاصفة"، وهما من صنع بريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة هما بيرديانسكو وميليتوبول.

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط الصواريخ، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

ولفت إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرا أن "أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

ليست أول مرة

وهذه ليست أول مرة تسقط فيها روسيا صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

27 و28 مايو أعلنت روسيا إسقاط 5 صواريخ من هذا الطراز.

في 15 مايو أعلنت روسيا اعتراض صاروخ من هذا الطراز.

وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى.

تبرير القرار

تقول لندن إن منح هذه الأسلحة يعطي أوكرانيا أفضل فرصة للدفاع عن نفسها بمواجهة وحشية روسيا المتواصلة.

ذكرت أن على روسيا أن تدرك أن أفعالها وحدها أدت إلى مد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة الصاروخية.

ما هي قدرات صواريخ "ستورم شادو"؟