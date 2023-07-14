ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول ملموسة وفعالة، تحقق استجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في أهداف اتفاق باريس، وتعالج الفجوات في مستهدفات 2030.

كما يسلط الضوء على اهتمامات الأطراف المعنية التي عبرت عنها خلال لقاءاتها مع رئاسة COP28 ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي قام بها فريق المؤتمر، بما في ذلك موضوعات تشكل جزءا ثابتا من أجندة مؤتمرات الأطراف، وأخرى جديدة مثل الصحة والتجارة، والإغاثة، والتعافي، والسلام.

ويعتمد برنامج الموضوعات المتخصصة على أربع ركائز متداخلة ومترابطة لتحقيق النجاح والتقدم المنشود وهي: التكنولوجيا والابتكار، واحتواء الجميع، والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والتمويل المناخي.