من هو ذو "الشعر الرمادي"؟

"سيدوي" هو الاسم الحركي لأندريه تروشيف، القيادي البارز في فاغنر، وفقا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية الفرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

قال الاتحاد الأوروبي إن من بين شركائه ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالمخابرات العسكرية الروسية.

ونقلت صحيفة كوميرسانت عن بوتين قوله إن "سيدوي" كان القائد الحقيقي لفاغنر، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".