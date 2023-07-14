بعدما أعلنت أوكرانيا، الخميس، أنها تسلمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا من الولايات المتحدة، أكدت أنها ستستخدم هذا السلاح "على نطاق ضيق" في حربها مع روسيا.
نطاق استخدام القنابل العنقودية
- نقلت وكالة "رويترز"، ليل الخميس الجمعة، عن مسؤول عسكري أوكراني قوله، إن كييف سوف تستخدم الذخائر العنقودية بـ"شكل محدود".
- أوضح المتحدث العسكري الأوكراني، فاليري شيرشين أن هذه الذخائر، التي تحرمها أكثر من 100 دولة حول العالم، ستستخدم فقط من أجل "طرد تجمعات جنود العدو".
تأكيد أوكراني وأميركي
- كان قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، أكد الخميس أن قواته حصلت على القنابل العنقودية.
- توقع أن يغير ذلك بشكل جذري الوضع الميداني.
- أضاف أن روسيا تعلم أن أوكرانيا ستتفوق بهذه القنابل، متعهدا بعدم استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.
- الجنرال في القوات الأميركية دوغلاس سيمز، أكد بدوره حصول كييف على القنابل، واصفا الحرب بالصعبة.
تسليم سريع
- كان شيرشين أول مسؤول أوكراني تحدث عن وصول هذه الذخائر إلى أوكرانيا، الخميس، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان واشنطن عزمها مد كييف بهذا السلاح
- لكنه أكد أن كييف لم تستخدم هذه الذخائر حتى الآن.
قرار بايدن
- كانت واشنطن أعلنت في الـ7 من يوليو الجاري أنها سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة، تتضمن الذخائر العنقودية.
- جاء هذا القرار رغم أن هذا السلاح تحرمه أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك عدد من الدول الحليفة لواشنطن، ورغم معارضة سياسيين في واشنطن للقرار.
- اعتبر بايدن أن قرار منح أوكرانيا الذخائر العنقودية كان صعبا للغاية.
- تقول واشنطن إن الغاية من إمداد أوكرانيا بهذا السلاح هو ضمان ألا توقف روسيا تقدم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف حاليا.
ما هي الذخائر العنقودية؟
- يقول موقع الصليب الأحمر الدولي إن الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة.
- على سبيل المثال، يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600 قطعة.
- ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.
- والسواد الأعظم من الذخائر الصغيرة معد للانفجار عند الاصطدام. ويتسم أغلبها بميزة السقوط الحر، بمعنى أنها لا تـُوجه بصفة فردية نحو أي هدف ما.
- الذخائر العنقودية استُخدمت للمرة الأولى في الحرب العالمية الثانية، ونسبة كبيرة من الذخائر العنقودية المخزَّنة في الوقت الحالي صُممت للاستخدام في الحرب الباردة.
- وتمثل المقصد الأساسي منها في تدمير الأهداف العسكرية المتعددة المنثورة على مساحة واسعة، مثل تشكيلات الدبابات أو المشاة، وفي قتل المحاربين أو إصابتهم.