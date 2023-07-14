بعدما أعلنت أوكرانيا، الخميس، أنها تسلمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا من الولايات المتحدة، أكدت أنها ستستخدم هذا السلاح "على نطاق ضيق" في حربها مع روسيا.