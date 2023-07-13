جاءت تصريحات الدكتور سلطان الجابر خلال مشاركته في منتدى تحفيز التمويل المناخي المقام في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" في المنتدى أيضا:

تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية فعلية، وعلى جميع المؤسسات المالية العمل ضمن إطار جديد من التعاون والتكاتف لتمكين التمويل المناخي بالقدر اللازم والنطاق المنشود وبالسرعة التي يحتاج إليها العالم.

من الضروري اتخاذ إجراءات شاملة لجذب رأس المال من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وأشيد بجهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخلق البيئة الملائمة والصحيحة للشركات التجارية والمؤسسات الخيرية لجمع وتحفيز التمويل المناخي المطلوب استعدادا لانطلاق COP28.

الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية أعلنت عن إجراءات مهمة لزيادة التمويل المناخي للاقتصادات النامية، وهذه محطة حاسمة في مسار التقدم لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

هناك حاجة ملحّة إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، من أجل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.

قيادة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، لعملية تنسيق وتحفيز جهود القطاع الخاص على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة كان لها دور مؤثر، وستكون مبادرته للأسواق المستدامة من الشركاء الرئيسيين لمنتدى الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية الذي سيشهده COP28.

مبادرة مختبر استثمارات القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي تمثل إضافة بارزة لجهودنا في هذا الإطار، وأتطلع إلى ضم توصيات المختبر القابلة للتطبيق إلى أجندة عمل COP28 للتمويل المناخي.

أكد ضرورة إجراء تطوير جذري لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأوضح أنه من أجل استثمار المبالغ المطلوبة، يجب تبني آليات جديدة لتخفيف المخاطر وتحفيز القطاع الخاص للعمل في مجال المناخ على نطاق واسع.

بفضل رؤية القيادة، الإمارات تواجه التحديات العالمية بذهنية إيجابية ووسائل مبتكَرة وتحرص على التعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات في العمل المناخي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

COP28 سيستضيف للمرة الأولى منتدى رفيع المستوى للشركات التجارية والمؤسسات الخيرية للتركيز على تذليل الصعوبات التي تعوق تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي، وعرض النماذج الناجحة وتحديد فرص التعاون والإبداع المشترك وتسريع الإنجاز.

دور قيادَتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالغ الأهمية للوفاء بتعهدات التمويل المناخي وجذب مزيد من رأس المال.

يجب الالتزام بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي الذي تم التعهد به عام 2009، والمؤشرات الأخيرة مشجعة وتدل على أنه سيتم الوفاء به.

إن المبادرات التي قدمتها المؤسسات التي حضرت المنتدى تتيح فرصا لتحقيق التقدم المنشود، فالتمويل الذي أعلنت عنه اليوم بعض الجهات الفاعلة والرائدة في القطاع الخاص والمنظمات الخيرية العالمية هو بالفعل ما نحتاج إلى تحقيقه استعدادا لانطلاق COP28.

ونقل الوزير سلطان الجابر تحيات قيادة الإمارات إلى كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وملك بريطانيا تشارلز الثالث، والتقى عددا من وزراء الحكومة البريطانية وكبار المستثمرين وممثلي المؤسسات الخيرية خلال المنتدى لمناقشة فرص توفير التمويل المناخي، خاصةً للاقتصادات النامية.